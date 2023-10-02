Таропрогноз на 3 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

День обещает быть тяжелым

Вторник, 3 октября 2023 года, может быть весьма непростым днем, полным испытаний, неприятных новостей и раздумий.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на третий день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Луна, перевернутая Семерка жезлов, перевернутая Девятка кубков

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Луна

Это карта обмана. Возможно, в ближайшее время Вы будете нечестны с кем-то или с самим собой, попадете в плен разочарования и растерянности. Постарайтесь не подвергать себя иллюзиям и сохранять ясность ума.

Перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта выступает предостережением, — в скором времени Вы можете получить неприятные новости, при этом стоит быть решительным, чтобы с ними справиться.

Перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.