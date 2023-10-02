Таропрогноз на 3 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
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День обещает быть тяжелым
Вторник, 3 октября 2023 года, может быть весьма непростым днем, полным испытаний, неприятных новостей и раздумий.
Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на третий день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Луна
Это карта обмана. Возможно, в ближайшее время Вы будете нечестны с кем-то или с самим собой, попадете в плен разочарования и растерянности. Постарайтесь не подвергать себя иллюзиям и сохранять ясность ума.
Перевернутая Семерка жезлов
В этом положении карта выступает предостережением, — в скором времени Вы можете получить неприятные новости, при этом стоит быть решительным, чтобы с ними справиться.
Перевернутая Девятка кубков
В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.