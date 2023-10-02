Таропрогноз на 3 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

День обіцяє бути важким

Вівторок, 3 жовтня 2023 року, може бути дуже непростим днем, повним випробувань, неприємних новин та роздумів.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на третій день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Місяць, перевернута Сімка жезлів, перевернута Дев’ятка кубків

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Місяць

Це карта обману. Можливо, найближчим часом Ви будете нечесні з кимось або із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості. Намагайтеся не піддавати себе ілюзіям і зберігати ясність розуму.

Перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта виступає застереженням, — незабаром Ви можете отримати неприємні новини, при цьому варто бути рішучим, щоб з ними впоратися.

Перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в жовтні за картами Таро.