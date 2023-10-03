Обязательно сделайте это с пионами в октябре: цветы отблагодарят пышным цветением

Пионы могут не пережить зиму, если их не обрезать

Пионы — достаточно неприхотливые цветы, которые в период цветения радуют своими яркими шапками и приятным ароматом. В отличие от георгинов и гладиолусов клубни пионов осенью выкапывать не нужно. Это время подходит для пересадки пионов и для их обязательной обрезки.

Вообще пионы обрезают дважды в год. В первый раз — после окончания цветения, во второй раз — осенью. Это делается для того, чтобы растение зимой не тратило силы на развитие надземной части, а укрепляло и развивало корневую систему, пишет Вікна.

Когда обрезать пионы

Лучшим индикатором для начала обрезки пионов будет внешний вид цветов. Если пион опустил веточки вниз, а его листы подсохли и увяли, значит растение уже готовится к зиме. Оптимальное время для обрезки — конец октября — начало ноября.

Работать нужно чистым и острым инструментом. Сначала нужно удалить стебли с засохшими цветами. Травянистый пион нужно срезать почти под корень. Достаточно оставить пеньки 2 см высотой.

Древовидные пионы не нуждаются в сильной обрезке. Осеннюю обрезку делают только с целью омоложения и формирования дерева.

После обрезки места срезов нужно обработать золой, а сам цветок подкормить.

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