Лучшее время – сентябрь: как правильно пересаживать пионы и зачем это делать

Во время пересадки цветка важно выбрать для него правильное место

Пышные и яркие пионы — это очень красивое и ароматное украшение любого сада. Их не так сложно выращивать, да и расти они могут на одном месте годами. Однако иногда все же лучше пересадить растение.

Пересадка пионам может потребоваться в нескольких случаях, сообщает портал vse_roste в Инстаграм. Что это за случаи, а также советы, как и когда лучше заниматься пересадкой пионов — читайте далее.

Зачем пересаживать пионы

Чтобы улучшить цветение. Дело в том, что если растение долго росло на одном месте, оно сильно истощает почву. В результате чего цветки мельчают, растение теряет свою привлекательность.

Чтобы разделить куст. Большие сильные растения можно разделить, получив в результате два или даже три куста из одного.

Большие сильные растения можно разделить, получив в результате два или даже три куста из одного. Чтобы перенести растение на более благоприятное для развития место. Пионы любят солнечные места, и, например, из-под разросшегося дерева, дающего большую тень, их лучше переместить.

Когда пересаживать пионы

Лучшее время для пересадки пионов – сентябрь – начало октября. За время до наступления холодов пионы успеют нарастить мощную корневую систему. Но следует учитывать и погодные условия: подберите время, когда несколько дней не было дождя, ведь цветок не любит избытка влаги.

Как пересаживать пионы

Сначала следует обрезать стебли под самой землей. Затем максимально осторожно отрыть корневую систему, стараясь не травмировать ее. Пересаживайте в большие и просторные для корневой системы ямы. По мере засыпания землей, уплотняйте ее и поливайте.

Где посадить пионы

Пионы любят солнце и хорошо дренированные почвы. Поэтому выбирайте место, которое летом находится под прямыми солнечными лучами не менее 7-8 часов в сутки. Избегайте тенистых мест. Плохо дренированные почвы можно улучшить внесением большого количества компоста или торфа. Также поможет внесение керамзита или песка. Выбирайте новое место так, чтобы пионы, активно растущие не только в высоту, но и в ширину, имели достаточно места.

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