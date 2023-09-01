Кращий час – вересень: як правильно пересаджувати півонії та навіщо це робити

Під час пересадки квітки важливо вибрати для неї правильне місце

Пишні та яскраві півонії — це дуже красива і ароматна прикраса будь-якого саду. Їх не так складно вирощувати, та й вони можуть рости на одному місці роками. Однак іноді все ж таки краще пересадити рослину.

Пересадка півонії може знадобитися в кількох випадках, повідомляє портал vse_roste в Інстаграм. Що це за випадки, а також поради, як і коли краще займатися пересадкою півонії — читайте далі.

Навіщо пересаджувати півонії

Щоб покращити цвітіння. Річ у тім, що якщо рослина довго росла на одному місці, вона сильно виснажує ґрунт. Внаслідок чого квітки дрібнішають, рослина втрачає свою привабливість.

Щоб поділити кущ. Великі сильні рослини можна розділити, отримавши в результаті два або навіть три кущі з одного.

Великі сильні рослини можна розділити, отримавши в результаті два або навіть три кущі з одного. Щоб перенести рослину більш сприятливе у розвиток місце. Півонії люблять сонячні місця, і, наприклад, з-під дерева, що розрослося, що дає велику тінь, їх краще перемістити.

Коли пересаджувати півонії

Найкращий час для пересадки півонії – вересень – початок жовтня. За час до настання холодів півонії встигнуть наростити потужну кореневу систему. Але слід враховувати і погодні умови: підберіть час, коли кілька днів не було дощу, адже квітка не любить надлишку вологи.

Як пересаджувати півонії

Спочатку слід обрізати стебла під землею. Потім максимально обережно відкрити кореневу систему, намагаючись не травмувати її. Пересаджуйте у великі та просторі для кореневої системи ями. У міру засипання землею, ущільнюйте її та поливайте.

Де посадити півонії

Півонії люблять сонце і добре дреновані ґрунти. Тому вибирайте місце, яке влітку знаходиться під прямим сонячним промінням не менше 7-8 годин на добу. Уникайте тінистих місць. Погано дреновані ґрунти можна покращити внесенням великої кількості компосту або торфу. Також допоможе внесення керамзиту чи піску. Вибирайте нове місце так, щоб півонії, що активно ростуть не тільки у висоту, а й у ширину, мали достатньо місця.

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