Легко переживуть зиму: топ-5 рослин, які можна вирощувати навіть на балконі

Ці квітучі взимку рослини прикрасять ваш балкон яскравими, інколи ж навіть ароматними квітами.

Щоб скрасити похмуру зимову погоду, можна використовувати рослини. Щобільше, деякі витривалі рослини добре цвітуть узимку і дають досить яскраві квіти.

Як зазначає портал santeplus, щоб прикрасити свій балкон взимку, вибирайте сукуленти або квітучі рослини, що не вимагають особливого догляду. Розповідаємо про п’ять найкрасивіших кольорів.

Морозостійкі рослини для балкона

Зимовий верес

Це багаторічна рослина з вічнозеленим листям. Його можна вирощувати в горщиках чи кашпо. Ця зимово-квітуча рослина буде всю зиму прикрашати ваш балкон рожевими, червоними або білими квітами.

Морозник

Морозники, також звані різдвяними трояндами, — це багаторічні рослини, які не бояться морозу або тіні і можуть добре цвісти взимку. Щобільше, вони можуть цвісти навіть під снігом.

Декоративна капуста

Це овочева рослина, яку також можна використовувати для прикраси балкону. Декоративна капуста не тільки їстівна, а й привносить на ваш балкон різноманітну палітру кольорів: рожеву, фіолетову, фіолетову або навіть нефритову. Вони швидко ростуть і розмножуються насінням.

Гіацинт

Гіацинт — багаторічна рослина з ароматними квітками у формі дзвіночків, згрупованих у суцвіття. Його можна вирощувати як кімнатну рослину або використовувати для прикраси тераси чи балкону. Гіацинт має пастельно-рожевий, карміновий, синій, білий чи фіолетовий колір.

Різдвяний клематис

Різдвяний клематис – вічнозелена ліана, квітуча взимку. Його квіти у формі дзвіночків ароматні та мають різноманітну палітру кольорів: від білого до пурпурово-червоного.

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