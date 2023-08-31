С легкостью переживут зиму: топ-5 растений, которые можно выращивать даже на балконе

Эти цветущие зимой растения украсят ваш балкон яркими, а иногда даже ароматными цветами.

Чтобы скрасить унылую зимнюю погоду, всегда можно использовать растения. Более того, некоторые выносливые растения хорошо цветут зимой и дают довольно яркие цветы.

Как отмечает портал santeplus, чтобы украсить свой балкон зимой, выбирайте суккуленты или не требующие особого ухода цветущие растения. Рассказываем о пяти самых красивых цветах.

Морозостойкие растения для вашего балкона

Зимний вереск

Это многолетнее растение с вечнозеленой листвой. Его можно выращивать в горшках или кашпо. Это зимнецветущее растение будет всю зиму украшать ваш балкон розовыми, красными или белыми цветами.

Морозник

Морозники, также называемые рождественскими розами, — это многолетние растения, которые не боятся мороза или тени и могут хорошо цвести зимой. Более того, они могут цвести даже под снегом.

Декоративная капуста

Это овощное растение , которое также можно использовать для украшения балкона. Декоративная капуста не только съедобна, но и привносит на ваш балкон разнообразную палитру цветов: розовую, фиолетовую, фиолетовую или даже нефритовую. Они быстро растут и размножаются семенами.

Гиацинт

Гиацинт – многолетнее растение с ароматными цветками в форме колокольчиков, сгруппированных в соцветия. Его можно выращивать как комнатное растение или использовать для украшения террасы или балкона. Гиацинт имеет пастельно-розовый, карминовый, синий, белый или фиолетовый цвет.

Рождественский клематис

Рождественский клематис – вечнозеленая лиана, цветущая зимой. Его цветы в форме колокольчиков ароматны и имеют разнообразную палитру цветов: от белого до пурпурно-красного.

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