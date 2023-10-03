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Обов’язково зробіть це з півонією у жовтні: квіти віддячать пишним цвітінням

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Квіти потребують особливого догляду
Квіти потребують особливого догляду. Фото pexels.com

Півонії можуть не пережити зиму, якщо їх не обрізати

Півонії — досить невибагливі квіти, які в період цвітіння радують своїми яскравими шапками та приємним ароматом. На відміну від жоржин і гладіолусів бульби півонії восени викопувати не потрібно. Цей час підходить для пересадки півонії та для їхнього обов’язкового обрізання.

Взагалі півонії обрізають двічі на рік. Вперше — після закінчення цвітіння, вдруге — восени. Це робиться для того, щоб рослина взимку не витрачала сили на розвиток надземної частини, а зміцнювала та розвивала кореневу систему, пише Вікна.

Коли обрізати півонії

Найкращим індикатором для початку обрізки півонії буде зовнішній вигляд квітів. Якщо півонія опустила гілочки вниз, а її листи підсохли й зів’яли, значить рослина вже готується до зими. Оптимальний час для обрізки – кінець жовтня – початок листопада.

Працювати потрібно чистим та гострим інструментом. Спочатку потрібно видалити стебла із засохлими квітами. Трав’янисту півонію потрібно зрізати майже під корінь. Достатньо залишити пеньки 2 сантиметри заввишки.

Деревоподібні півонії не потребують сильної обрізки. Осіннє обрізання роблять тільки з метою омолодження та формування дерева.

Після обрізки місця зрізів потрібно обробити золою, а саму квітку підгодувати.

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#Квіти #Сад і город #Півонії