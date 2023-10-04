Орхидея зацветет как никогда ранее: поможет одно растение

Этот лайфхак поможет значительно улучшить состояние орхидеи

Уход за комнатными растениями не ограничивается только поливом и подкормкой. Состояние цветка напрямую зависит от того, как ухаживают за его листьями. И орхидея не исключение. С ее листьев нужно регулярно снимать пыль, увлажнять их. А еще есть растение, которое может напрямую улучшить состояние орхидеи, она начнет активно расти и выпускать бутоны.

Опытные цветоводы применяют в уходе за орхидеей алоэ, точнее его сок. Для приготовления питательного настоя понадобится всего два листочка этого растения. Их нужно измельчить в блендере и залить 500 миллилитрами чистой воды. Раствор должен остояться 12 часов, после чего он будет готов к применению.

Ватный диск необходимо смочить в растворе сока алоэ и протереть листья орхидеи. Затем смоченные настоем диски нужно разместить над листьями там, где те крепятся со стеблем. Каждые 2 дня необходимо менять диски на новые, также смоченные в растворе алоэ.

Спустя некоторое время орхидея заметно ускорит рост и порадует пышным цветением.

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