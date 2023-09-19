Сделайте это и ваша увядшая орхидея снова зацветет: как спасти растение
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Успех в уходе за орхидеями зависит от последовательности, а не от опыта владельца
Орхидеи являются одними из самых любимых цветов многих из-за их формы и цветового разнообразия. Однако параллельно многие и бояться "заводить" их, ведь думают, что за ними сложно ухаживать. Но это не совсем так.
Более того, даже если вы принесли в дом красивую орхидею и она начала увядать, есть решения, как сохранить ее, пишет santeplus. Делимся с вами простым пошаговым руководством, с которым вы подарите своему растению вторую жизнь.
Как восстановить засохшую или увядшую орхидею: пошаговая "инструкция"
- Очень осторожно извлеките орхидею из контейнера, стараясь не повредить ее.
- Соберите кокосовое волокно, с которым оно обычно упаковывается (это может быть и другой материал), и смешайте его с сосновой корой.
- Поместите орхидею в миску с водой, чтобы смягчить корни.
- Затем поместите растение в новый контейнер с хорошим дренажем. Убедитесь, что есть отверстия для обеспечения фотосинтеза.
- Покройте орхидею смесью кокоса и сосновой коры и распылите на листья немного фунгицида, чтобы укрепить их.
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