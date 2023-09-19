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Зробіть це і ваша зів’яла орхідея знову зацвіте: як врятувати рослину

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не забувайте застосовувати спеціальні добрива для орхідей
Не забувайте застосовувати спеціальні добрива для орхідей. Фото Pixabay

Успіх догляду за орхідеями залежить від послідовності, а не від досвіду власника

Орхідеї є одними з найулюбленіших кольорів багатьох через їх форми та кольорове розмаїття. Однак паралельно багато хто і бояться "заводити" їх, адже думають, що їх складно доглядати. Але це зовсім так.

Щобільше, навіть якщо ви принесли в будинок гарну орхідею і вона почала в’янути, є рішення, як зберегти її, пише santeplus. Ділимося з вами простим покроковим керівництвом, з яким ви подаруєте своїй рослині друге життя.

Як відновити орхідею, що засохла або зів’яла: покрокова "інструкція"

  • Дуже обережно витягніть орхідею з контейнера, намагаючись не пошкодити її.
  • Зберіть кокосове волокно, з яким воно зазвичай пакується (це може бути й інший матеріал), і змішайте його з сосновою корою.
  • Покладіть орхідею в миску з водою, щоб пом’якшити коріння.
  • Потім помістіть рослину в новий контейнер із гарним дренажем. Переконайтеся, що є отвори для фотосинтезу.
  • Покрийте орхідею сумішшю кокосу та соснової кори і розпорошите на листя трохи фунгіциду, щоб зміцнити їх.

Раніше ми розповідали, які кімнатні квіти не треба удобрювати. Список і фото найневибагливіших і невибагливих у догляді рослин ви можете подивитися за вказаним посиланням.

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