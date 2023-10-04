Орхідея зацвіте як ніколи раніше: допоможе одна рослина

Цей лайфхак допоможе значно покращити стан орхідеї

Догляд за кімнатними рослинами не обмежується лише поливом та підживленням. Стан квітки безпосередньо залежить від того, як доглядають за її листям. І орхідея не є винятком. З її листя потрібно регулярно знімати пил, зволожувати. А ще є рослина, яка може безпосередньо покращити стан орхідеї, вона почне активно рости та випускати бутони.

Досвідчені квітникарі застосовують у догляді за орхідеєю алое, точніше його сік. Для приготування поживного настою знадобиться лише два листочки цієї рослини. Їх потрібно подрібнити у блендері та залити 500 мл чистої води. Розчин повинен настоятись протягом 12 годин, після чого він буде готовий до застосування.

Ватний диск необхідно змочити в розчині розчину на основі алое і протерти листя орхідеї. Потім змочені настоєм диски потрібно розмістити над листям там, де ті кріпляться до стебла. Кожні 2 дні потрібно міняти диски на нові, також змочені в розчині алое.

Через деякий час орхідея помітно прискорить зростання і порадує пишним цвітінням.

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