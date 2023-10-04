В каком месяце нужно прекратить полив кактусов: важный нюанс

Правильный полив очень важен для полноценного развития любого растения, и кактус не является исключением

Кактус – популярный комнатный цветок, который считается энергетически мощным. Вокруг правил полива этого растения существует много мифов, но есть период, когда цветку действительно не требуется вода.

Опытные цветоводы рекомендуют прекращать поливать кактус с ноября. Об этом говорится в материале Ukr.media.

Благодаря оптимальному количеству влаги кактус в вашем доме будет оставаться здоровым и блестящим. Прежде всего не стоит давать цветку воду из-под крана, отфильтрованный вариант предпочтительнее. Кроме того, можно смягчить жидкость с помощью уксусной кислоты. На четыре стакана воды рассчитывайте всего три капли.

Как часто поливают кактус

Если вы выращиваете цветущие сорта, то в осенне-зимний период кактус поливают не чаще двух раз в месяц. В остальных случаях цветоводы прекращают полив кактуса с ноября, а возобновляют только весной. Это связано со стадией сна растения. В октябре же постепенно начинайте уменьшать полив, осуществляя его только в утреннее время.

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