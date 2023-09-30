Мгновенно очистит воздух в вашем доме: это комнатное растение отлично поглощает сигаретный дым

Это идеальное растение для квартиры

Сигареты вредят не только здоровью курильщика, но и окружающих. Табак может попасть на стены, и это может сильно раздражать тех, кто ежедневно чувствует этот запах. К счастью, от него можно избавиться с помощью всего одного растения, которое его поглотит.

И это растение — шеффлера, пишет портал santeplus. Этот вазон обладает свойствами защиты от загрязнения, а это означает, что его присутствие в доме гарантирует чистый и обеззараженный воздух. Шеффлера поглощает из воздуха запахи и химические газы, как сигаретный дым.

Отметим, что это растение хорошо адаптируется в помещении, однако все же необходимо соблюдать несколько простых правил ухода:

Разместите его в светлом месте, но вдали от прямых солнечных лучей, что обеспечит красивую окраску листьев.

Растение хорошо растет в местах с умеренной и постоянной температурой: от 18-20 градусов по Цельсию летом до 15-17 градусов по Цельсию зимой.

С весны до осени шеффлеру можно содержать на открытом воздухе, на балконах или террасах, при условии, что она будет защищена от солнечных лучей и сквозняков.

Поливать это растение следует только после проверки того, что поверхность почвы сухая. Поливать нужно будет до тех пор, пока почва не пропитается водой, но излишки нужно будет удалять, чтобы не погибли корни.

Ранее мы рассказывали, какие комнатные растения можно долго не поливать. Посмотрите по ссылке фото — эти восемь прекрасных цветков прекрасно переживут несколько недель без полива, и это не кактусы.