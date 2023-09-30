Миттєво очистить повітря у вашому будинку: ця кімнатна рослина чудово поглинає сигаретний дим

Це ідеальна рослина для квартири

Цигарки шкодять не лише здоров’ю курця, а й навколишніх. Тютюн може потрапити на стіни і це може сильно дратувати тих, хто щодня відчуває цей запах. На щастя, його можна позбутися за допомогою всього однієї рослини, яка його поглине.

І ця рослина – шеффлера, пише портал santeplus. Цей вазон має властивості захисту від забруднення, а це означає, що його присутність у будинку гарантує чисте та знезаражене повітря. Шеффлера поглинає з повітря запахи та хімічні гази, як сигаретний дим.

Зазначимо, що ця рослина добре адаптується в приміщенні, проте все ж таки необхідно дотримуватися кількох простих правил догляду:

Розмістіть його у світлому місці, але далеко від прямих сонячних променів, що забезпечить гарне забарвлення листя.

Рослина добре росте в місцях з помірною та постійною температурою: від 18-20 градусів за Цельсієм влітку до 15-17 градусів за Цельсієм взимку.

З весни до осені шеффлеру можна містити на відкритому повітрі, на балконах або терасах, за умови, що вона буде захищена від сонячних променів і протягів.

Поливати цю рослину слід лише після перевірки того, що поверхня ґрунту суха. Поливати потрібно буде доти, поки ґрунт не просочиться водою, але надлишки потрібно буде видаляти, щоб не загинуло коріння.

Раніше ми розповідали, які кімнатні рослини можна довго не поливати. Подивіться за посиланням фото – ці вісім прекрасних квіток чудово переживуть кілька тижнів без поливу, і це не кактуси.