Щоб не загинули: як доглядати кімнатні рослини в осінній період

Розповідаємо, що робити з домашніми рослинами восени, щоб не зашкодити їм

Восени скорочується світловий день і рослини, як правило, повертаються у стан спокою після періоду весняного пробудження та активного зростання влітку. Щоправда, не всі — нещодавно ми розповідали, чим підгодувати герань, щоби пишно цвіла до самого Нового року.

Але в основному восени та взимку підхід до піклування про рослини потребує деяких змін. Портал ukr.media розповідає деталі.

Як доглядати за кімнатними рослинами восени

Головні п’ять правил:

Скоротити об’єм води для поливу

Це найголовніше — рослини потребують ряснішого поливу влітку, ніж восени та взимку. Особливо, якщо вони стоять у місцях, де більшу частину дня світить сонце і ґрунт висихає швидше. Тому з настанням осені полив потрібно скорочувати. Перевіряйте, наскільки суха земля в горщику і поливайте, коли настане необхідність. Як правило, ті рослини, які влітку вимагали поливу чи не через день, восени достатньо полити один раз або двічі на тиждень, залежно від місця їх перебування та швидкості просихання ґрунту.

Забезпечити додаткове освітлення

З цим можна не поспішати, якщо вікна, де стоять рослини, орієнтовані на південний схід чи південь. Тоді денного освітлення восени та навіть узимку рослинам має вистачати. Пам’ятайте, що у разі випадкового переливу значно підвищується ймовірність загнивання коріння, якщо рослина стоїть у темному місці.

Перенести з балкона до кімнати

Що робити, якщо рослині холодно — перемістіть її у відповідне місце. Якщо влітку ви винесли горщики на балкон, поверніть їх на місце. Не зволікайте з цим питанням, щоб холодне нічне повітря не завдало рослинам шкоди. Осіння прохолода може негативно впливати вже за температури менш як 12 градусів тепла.

Якщо рослина мерзне на підвіконні, переставте її в кімнату, але не дуже далеко від вікна. У цьому випадку відмінно працюють підставки для кімнатних рослин, які можна розмістити в зручному місці. Фахівці зазначають, що виняток можна зробити для зимової квітки, відомої в народі як декабрист — зазвичай у грудні вона лише зацвітає. Чим прохолодніше довкілля, тим рідше рослину потрібно поливати.

Змініть режим підживлення

Чи можна восени підгодовувати кімнатні рослини – можна, але дозування слід скоротити. Якщо рослина продовжує активно рости, її можна підгодовувати, використовуючи вдвічі меншу кількість препарату, ніж рекомендується виробником. Якщо ж воно пішло на спокій і не випускає нового листя, можна зробити перерву.

Будьте обережні з пересадкою

Пересаджуйте квіти лише у випадку, якщо вони цього терміново потребують. Невдалий ґрунт, коріння, що гниє, або таке, яке вже не поміщається в горщик — це той випадок, коли на необхідність пересадки не впливає сезон.

Раніше ми розповідали, які кімнатні рослини можна довго не поливати. Подивіться за посиланням фото – ці вісім прекрасних квіток чудово переживуть кілька тижнів без поливу, і це не кактуси.