Чтобы не погибли: как ухаживать за комнатными растениями в осенний период

Рассказываем, что делать с домашними растениями осенью, чтобы им не навредить

Осенью сокращается световой день и растения, как правило, возвращаются в состояние покоя после периода весеннего пробуждения и активного роста летом. Правда, не все — недавно мы рассказывали, чем подкормить герань, чтобы пышно цвела до самого Нового года.

Но в основном осенью и зимой подход к заботе о растениях нуждается в некоторых изменениях. Портал ukr.media рассказывает детали.

Как ухаживать за комнатными растениями осенью

Главные пять правил:

Сократить объем воды для полива

Это самое главное — растения нуждаются в более обильном поливе летом, чем осенью и зимой. Особенно, если они стоят в местах, где большую часть дня светит солнце и почва высыхает быстрее. Поэтому с наступлением осени полив нужно сокращать. Проверяйте, насколько просохла земля в горшке и поливайте, когда настанет необходимость. Как правило, те растения, которые летом требовали полива чуть ли не через день, осенью достаточно полить один раз или дважды в неделю, в зависимости от места их нахождения и скорости просыхания грунта.

Обеспечить дополнительное освещение

С этим можно не торопиться, если окна, где стоят растения, ориентированы на юго-восток или юг. Тогда дневного освещения осенью и даже зимой им должно хватать. Помните, что в случае случайного перелива значительно повышается вероятность загнивания корней, если растение стоит в темном месте.

Перенести с балкона в комнату

Что делать, если растению холодно — переместите его в более подходящее место. В случае, если летом вы вынесли горшки на балкон, верните их на место. Не медлите с этим вопросом, чтобы холодный ночной воздух не нанес растениям вред. Осенняя прохлада может негативно воздействовать уже при температуре менее 12 градусов тепла.

Если растение мерзнет на подоконнике, переставьте его в комнату, но не слишком далеко от окна. В этом случае отлично работают напольные подставки для комнатных растений, которые можно разместить в удобном месте. Специалисты отмечают, что исключение можно сделать для зимнего цветка, известного в народе как декабрист — обычно в декабре он только зацветает. Чем прохладнее окружающая среда, тем реже его нужно поливать.

Смените режим подкормки

Можно ли осенью подкармливать комнатные растения — можно, но дозировку следует сократить. Если растение продолжает активно расти, его можно подкармливать, используя вдвое меньшее количество препарата, чем рекомендуется производителем. Если же оно ушло на покой и не выпускает новые листья, можно сделать перерыв.

Будьте осторожны с пересадкой

Пересаживайте цветы только в случае, если они в этом срочно нуждаются. Неудачный грунт, гниющие корни или такие, которые уже не помещаются в горшок — это тот случай, когда на необходимость пересадки не влияет сезон.

Ранее мы рассказывали, какие комнатные растения можно долго не поливать. Посмотрите по ссылке фото — эти восемь прекрасных цветков прекрасно переживут несколько недель без полива, и это не кактусы.