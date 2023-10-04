В якому місяці потрібно припинити полив кактусів: важливий нюанс

Правильний полив дуже важливий для повноцінного розвитку будь-якої рослини, і кактус не є винятком

Кактус — популярна кімнатна квітка, яка вважається енергетично потужною. Навколо правил поливу цієї рослини існує багато міфів, але є період, коли квітці дійсно не потрібна вода.

Досвідчені квітникарі рекомендують припиняти поливати кактус із листопада. Про це йдеться у матеріалі Ukr.media.

Завдяки оптимальній кількості вологи кактус у вашому будинку залишатиметься здоровим та блискучим. Насамперед не варто давати квітці воду з-під крана, відфільтрований варіант краще. Крім того, можна пом’якшити рідину за допомогою оцтової кислоти. На чотири склянки води розраховуйте лише три краплі.

Як часто поливають кактус

Якщо ви вирощуєте квітучі сорти, то в осінньо-зимовий період кактус поливають не частіше двох разів на місяць. В інших випадках квіткарі припиняють полив кактусу з листопада, а відновлюють лише навесні. Це пов'язано зі стадією сну рослини. У жовтні поступово починайте зменшувати полив, здійснюючи його тільки в ранковий час.

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