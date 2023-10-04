Не спешите класть в урну: какие пищевые отходы пригодятся для подкормки роз

Опытные дачники не советуют избавляться от кофейной гущи, и вот почему

Цветоводы и садовники часто используют в качестве удобрений пищевые отходы, к примеру, банановую кожуру. Одним из полезных вариантов является кофейная гуща, которая отлично скажется на развитии роз.

Не выбрасывайте кофейную гущу, а лучше подкормите этим продуктом кусты роз. Об этом говорится в материале Express.

Сообщается, что свежая кофейная гуща содержит азот, калий, фосфор и множество микроэлементов, поэтому может использоваться в саду в качестве удобрения. Более того, многие дачники отмечают, что этот продукт помогает отпугнуть с участка слизней, улиток и крыс. Кроме того, гуща кофе может решить проблему с кошками, чтобы они не использовали сад в качестве туалетного лотка.

Как удобрять розы кофейной гуще? Вы можете смешать ингредиент с водой и поливать или опрыскивать цветы полученным раствором. Другой вариант: внести подкормку в грунт у основания роз, прикопав сверху землей. В конце концов, вы можете просто посыпать земельные "квадраты" кофейной гущей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подготовить розы к зиме. Помните о простых правилах, чтобы получить роскошное цветение весной.