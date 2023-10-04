Не поспішайте класти в урну: які харчові відходи стануть у пригоді для підживлення троянд

Досвідчені дачники не радять позбавлятися кавової гущі, й ось чому

Квітникарі та садівники часто використовують як добрива харчові відходи, наприклад, бананову шкірку. Одним з корисних варіантів є кавова гуща, яка відмінно позначиться на розвитку троянд.

Не викидайте кавову гущу, а краще підживіть цим продуктом кущі троянд. Про це йдеться у матеріалі Express.

Повідомляється, що свіжа кавова гуща містить азот, калій, фосфор і безліч мікроелементів, тому може використовуватися в саду як добриво. Більш того, багато дачників відзначають, що цей продукт допомагає відлякати з ділянки слимаків, равликів та щурів. Крім того, гуща кави може вирішити проблему з кішками, щоб вони не використовували сад як туалетний лоток.

Як підгодовувати троянди кавовою гущею? Ви можете змішати інгредієнт з водою та поливати або обприскувати квіти отриманим розчином. Інший варіант: внести підживлення в ґрунт біля основи троянд, прикопавши зверху землею. Зрештою, ви можете просто посипати земельні "квадрати" кавовою гущею.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підготувати троянди до зими. Пам’ятайте про прості правила, щоб отримати розкішне цвітіння навесні.