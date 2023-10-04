Птицы с плохой репутацией: как прогнать голубей с дачи или сада

Эти птицы давно заслужили славу вредителей, поэтому лучше их прогонять их своего сада или дачного участка

Дачники и жители частного сектора точно сталкивались с проблемой нашествия голубей на своем участке. Эти птицы имеют плохую репутацию, так как они вредят садам, дворам и балконам, а также дачным участкам. Однако, есть способ, как отпугнуть нежелательных птиц от дачного участка или огорода.

Изгнать голубей помогут обычные специи, которые есть у каждой хозяйки. Потому что эти птицы не любят резких запахов, пишет Express.

В первую очередь найдите у себя перец чили, перечную мяту, кайенский перец или корицу. Именно эти пряности пригодятся для борьбы с голубями. Резкие запахи отпугивают птиц-вредителей, да так, чтоони забудут дорогу к вашей даче или саду.

Итак, смешайте пряности с водой и разбрызгайте по всему участку, в том чиле на грядки, клумбы, деревья и кусты. Запах пряностей в воздухе при испарении воды будет отпугивать голубей. Также можно поставить небольшие контейнеры со специями на веранде или подоконниках с внешней стороны дома.

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