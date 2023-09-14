Голуби и не сунутся: чем отпугнуть нежелательных птиц от дачного участка

Голуби доставляют дачникам массу неудобств, но от птиц просто избавиться

Голуби – красивые птицы, но многие дачники их ненавидят. Непрошеные гости не только загрязняют балкон и двор своим пометом, а и могут угрожать урожаю в саду и на огороде.

Избавиться от голубей на дачном участке поможет необычный способ со специями. Об этом действенном методе говорится в материале Express.

Так, против голубей предлагается использовать так называемый метод специй. Один из эффективных способов отпугнуть голубей — рассыпать вокруг места их гнездования какую-нибудь острую специю. Оказалось, что голуби ненавидят резкие и пряные запахи, поскольку они раздражают носовые пазухи птиц.

Дачникам нужно выяснить, где на их участке гнездятся голуби. К примеру, под карнизом или в навесе для авто. Затем просто используйте любую острую специю, подойдет, к примеру, кайенский перец или красный острый перец чили. Положите специи на листья или в любое место, где замечаете птиц.

Перец или корица, а также уксус, не менее эффективны в борьбе с голубями и другими нежелательными птицами. Эти натуральные репелленты станут альтернативой химикатам, в ветреную погоду трюк сработает еще лучше.

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