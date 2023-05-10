С этими маленькими хитростями на вашем балконе больше не будет голубей: топ-5 лайфхаков

Голуби будут напуганы этими средствами, что улетят от вас как можно дальше

Если ваш дом стал объектом нашествия голубей, не паникуйте, ведь есть много различных решений этой проблемы. При чем, вам не нужно будет использовать жестокие и агрессивные вещества и методы.

Как отмечает santeplus, есть несколько эффективных и экологических средств, которые будут действовать как идеальные репелленты против голубей. Попробуйте эти лайфхаки — и ваш балкон будет чист от этих шкодливых птиц.

Как избавиться от голубей на балконе

Используйте воздушные шары, чтобы пугать голубей

Да, идея звучит забавно, но поверьте, она достаточно эффективна. Голуби боятся разноцветных воздушных шаров, летящих по ветру. Повесьте несколько таких украшений на перила балкона, и вы заметите, как птицы покинут вашу территорию.

Голуби ненавидят запах корицы

Оказывается, запах этой пряности является настоящей пыткой для этих летающих паразитов. Аромат корицы быстро раздражает носовые пазухи голубей. Вам просто нужно смешать немного порошка корицы с водой в пульверизаторе и обильно распылить жидкость во всех местах, которые часто посещают голуби.

Уксус

Уксус безжалостно отгоняет голубей. Его сильный, резкий запах ощущается на расстоянии. Не экономьте на продукте и как можно чаще брызгайте уксус на местах, где сидят голуби.

Черный перец

Голуби абсолютно ненавидят сильный и пряный запах этой приправы, а также ее вкуса. Посыпьте им подоконники, крышу и террасы и вы, наконец, обретете покой.

Эфирные масла

Большинство птиц и насекомых не переносят интенсивный запах эфирных масел. Распылите немного эфирного масла эвкалипта и мяты на крышу, подоконники и все места, где любят приземляться эти нежелательные гости.

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