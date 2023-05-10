З цими маленькими хитрощами на балконі більше не буде голубів: топ-5 лайфхаків

Голуби будуть налякані цими засобами, що відлетять від вас якнайдалі

Якщо ваш будинок став об’єктом нашестя голубів, не панікуйте, адже є багато різних розв'язань цієї проблеми. Причому вам не потрібно буде використовувати жорстокі та агресивні речовини та методи.

Як зазначає santeplus, є кілька ефективних та екологічних засобів, які діятимуть як ідеальні репеленти проти голубів. Спробуйте ці лайфхаки і ваш балкон буде чистий від цих шкодливих птахів.

Як позбутися голубів на балконі

Використовуйте повітряні кулі, щоб лякати голубів

Так, ідея звучить смішно, але повірте, вона досить ефективна. Голуби бояться різноколірних повітряних куль, що летять за вітром. Повісьте кілька таких прикрас на поручні балкона, і ви помітите, як птахи покинуть вашу територію.

Голуби ненавидять запах кориці

Виявляється, запах цієї прянощі є справжньою тортурою для цих паразитів, що літають. Аромат кориці швидко дратує носові пазухи голубів. Вам просто потрібно змішати трохи порошку кориці з водою в пульверизаторі та рясно розпорошити рідину у всіх місцях, які часто відвідують голуби.

Оцет

Оцет безжально відганяє голубів. Його сильний різкий запах відчувається на відстані. Не заощаджуйте на продукті і якнайчастіше бризкайте оцет на місцях, де сидять голуби.

Чорний перець

Голуби абсолютно ненавидять сильний та пряний запах цієї приправи, а також її смаку. Посипте їм підвіконня, дах і тераси і ви нарешті знайдете спокій.

Ефірні олії

Більшість птахів та комах не переносять інтенсивний запах ефірних олій. Розпиліть трохи ефірної олії евкаліпта та м’яти на дах, підвіконня та всі місця, де люблять приземлятися ці небажані гості.

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