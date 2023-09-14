Голуби і не сунуться: чим відлякати небажаних птахів від дачної ділянки

Голуби доставляють дачникам масу незручностей, але птахів просто позбутися

Голуби – гарні птахи, але багато дачників їх ненавидять. Непрохані гості не лише забруднюють балкон та двір своїм послідом, а й можуть загрожувати врожаю в саду й на городі.

Позбутися голубів на дачній ділянці допоможе незвичайний спосіб зі спеціями. Про цей дієвий метод йдеться у матеріалі Express.

Так, проти голубів пропонується використати так званий метод спецій. Один із ефективних способів відлякати голубів — розсипати навколо місця їхнього гніздування якусь гостру спецію. Виявилося, що голуби ненавидять різкі та пряні запахи, оскільки вони дратують носові пазухи птахів.

Дачникам потрібно з’ясувати, де на їхній ділянці гніздяться голуби. Наприклад, під карнизом або у навісі для авто. Потім просто використовуйте будь-яку гостру спецію, підійде, як-от кайенський перець або червоний гострий перець чилі. Покладіть спеції на листя або будь-яке місце, де помічаєте птахів.

Перець або кориця, а також оцет, не менш ефективні у боротьбі з голубами та іншими небажаними птахами. Ці натуральні репеленти стануть альтернативою хімікатам, у вітряну погоду трюк спрацює ще краще.

Раніше "Телеграф" розповідав про боротьбу з іншими шкідниками на городі та в саду. За допомогою одного кухонного продукту дачники відлякують слимаків, мурах, попелицю і не тільки.