Птахи з поганою репутацією: як прогнати голубів із дачі чи саду

Ці птахи давно заслужили славу шкідників, тому краще їх проганяти їхнього саду чи дачної ділянки.

Дачники та мешканці приватного сектору точно стикалися з проблемою нашестя голубів на своїй ділянці. Ці птахи мають погану репутацію, оскільки вони шкодять садам, дворам та балконам, а також дачним ділянкам. Однак, є спосіб, як відлякати небажаних птахів від дачної ділянки чи городу.

Вигнати голубів допоможуть звичайні спеції, які має на кухні кожна господиня. Тому що ці птахи не люблять різких запахів, пише Express.

Насамперед знайдіть у себе перець чилі, перцеву м’яту, каєнський перець або корицю. Саме ці прянощі знадобляться для боротьби з голубами. Різкі запахи відлякують птахів-шкідників, та так, що вони забудуть дорогу до вашої дачі чи саду.

Отже, змішайте прянощі з водою і розбризкайте по всій ділянці, у тому чилі на грядки, клумби, дерева та кущі. Запах прянощів у повітрі при випаровуванні води відлякуватиме голубів. Також можна поставити невеликі контейнери зі спеціями на веранді чи підвіконнях із зовнішнього боку будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прогнати голубів з балкона квартири. Допоможе геніальний лайфхак із дитячою іграшкою.