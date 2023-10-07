Таропрогноз на 8 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье
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День обещает быть тяжелым
В воскресенье, 8 октября 2023 года, многих могут ждать неприятности на работе или различные потери, однако у некоторых в этот день наоборот могут решиться проблемы.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на восьмой день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
Перевернутая Семерка мечей
В этом положении карта говорит, что в ближайшее время какая-то ситуация в Вашей жизни уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.
Тройка мечей
Еще эта карта называется Владыкой печали. В ближайшее время Вас могут ждать дурные вести, конфликты и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.
Перевернутая Тройка пентаклей
В этом положении карта указывает на халтуру. В силу неопытности и/или отсутствия особого желания Вы можете филонить в разных аспектах жизни, начиная от работы и заканчивая отношениями с другими людьми.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.