Таропрогноз на 8 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

День обещает быть тяжелым

В воскресенье, 8 октября 2023 года, многих могут ждать неприятности на работе или различные потери, однако у некоторых в этот день наоборот могут решиться проблемы.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на восьмой день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Семерка мечей, Тройка мечей, перевернутая Тройка пентаклей

Перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта говорит, что в ближайшее время какая-то ситуация в Вашей жизни уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. В ближайшее время Вас могут ждать дурные вести, конфликты и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта указывает на халтуру. В силу неопытности и/или отсутствия особого желания Вы можете филонить в разных аспектах жизни, начиная от работы и заканчивая отношениями с другими людьми.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.