Таропрогноз на 8 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

День обіцяє бути важким

У неділю, 8 жовтня 2023 року, на багатьох можуть чекати неприємності на роботі або різні втрати, однак у деяких у цей день навпаки можуть вирішитись проблеми.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на восьмий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Сімка мечів, Трійка мечів, перевернута Трійка пентаклів

Перевернута Сімка мечів

У цьому положенні мапа каже, що найближчим часом якась ситуація у Вашому житті врівноважиться. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Найближчим часом на Вас можуть чекати погані звістки, конфлікти та смуток. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. Через недосвідченість та/або відсутність особливого бажання Ви можете філонити в різних аспектах життя, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.