Берегитесь: эти знаки Зодиака будут просто бесшабашными в следующую неделю
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Они будут очень импульсивными
Вторая неделя октября в 2023 году обещает быть интересной, — сразу четыре знака Зодиака в этот период будут подвержены бесшабашному настроению и склонными к импульсивным поступкам.
Речь идет про такие знаки как Овен, Телец, Дева и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 9 по 15 октября.
Овнам выпал перевернутый Рыцарь пентаклей
В этом положении карта предупреждает, что Вы будете импульсивными и безответственными, из-за чего Вас может ждать потеря денег и проблемы на работе. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.
Тельцам выпал перевернутый Шут
Вы взвалили на себя слишком много, из-за чего можете начать срываться, совершать необдуманные и импульсивные поступки. Постарайтесь дать себе отдохнуть.
Девам выпала перевернутая Четверка пентаклей
Вы можете быть чрезмерно беспечными, из-за чего можете потерять контроль над ситуацией, а деньги просто "вытекут из пальцев".
Рыбам выпал перевернутый Паж жезлов
Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, что может Вам навредить. Также карта может предупреждать про дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.