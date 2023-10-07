Берегитесь: эти знаки Зодиака будут просто бесшабашными в следующую неделю

Они будут очень импульсивными

Вторая неделя октября в 2023 году обещает быть интересной, — сразу четыре знака Зодиака в этот период будут подвержены бесшабашному настроению и склонными к импульсивным поступкам.

Речь идет про такие знаки как Овен, Телец, Дева и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 9 по 15 октября.

Овнам выпал перевернутый Рыцарь пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что Вы будете импульсивными и безответственными, из-за чего Вас может ждать потеря денег и проблемы на работе. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Тельцам выпал перевернутый Шут

Вы взвалили на себя слишком много, из-за чего можете начать срываться, совершать необдуманные и импульсивные поступки. Постарайтесь дать себе отдохнуть.

Девам выпала перевернутая Четверка пентаклей

Вы можете быть чрезмерно беспечными, из-за чего можете потерять контроль над ситуацией, а деньги просто "вытекут из пальцев".

Рыбам выпал перевернутый Паж жезлов

Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, что может Вам навредить. Также карта может предупреждать про дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.