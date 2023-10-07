Бережіться: ці знаки Зодіаку будуть занадто відчайдушними наступного тижня

Вони будуть дуже імпульсивними

Другий тиждень жовтня 2023 року обіцяє бути цікавим, — одразу чотири знаки Зодіаку в цей період будуть схильні до безшабашного настрою і імпульсних вчинків.

Йдеться про такі знаки як Овен, Телець, Діва та Риби. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 9 по 15 жовтня.

Овнам випав перевернутий Лицар пентаклів

У цьому положенні карта попереджає, що Ви будете імпульсивними та безвідповідальними, через що на Вас може чекати втрата грошей та проблеми на роботі. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Тельцям випав перегорнутий Блазень

Ви звалили на себе занадто багато, через що можете почати зриватися, йти на необдумані та імпульсивні вчинки. Намагайтеся дати собі відпочити.

Дівам випала перевернута Четвірка пентаклів

Ви можете бути надмірно безтурботними, через що можете втратити контроль над ситуацією, а гроші просто "витечуть з пальців".

Рибам випав перевернутий Паж жезлів

Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також картка може попереджати про погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.