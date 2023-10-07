Подготовка хосты к холодам: что сделать с растением осенью

Самое важное о подготовке хосты к зиме

Хосты неприхотливы и хорошо переносят морозы. Именно за это и пышную зелень их любят садоводы. Но несмотря на эти свойства растение все равно нуждается в особом уходе осенью.

Перед наступлением холодов это растение нужно правильно поливать, подкармливать, обрезать и укрыть на зиму.

Накануне зимних холодов хосты нуждаются в калии и фосфоре. Поэтому их можно подкормить суперфосфатом и сульфатом калия. Подойдет и подкормка костной мукой, зольным раствором.

В сухую осень без дождей хоста нуждается в поливе. Если растение опустило листья, ему срочно нужна влага. Хосту необходимо поливать обильно, чтобы корни напитались влагой. С понижением температуры полив постепенно нужно уменьшить до полного прекращения.

Осення обрезка хосты не критически важна, но опытные дачники рекомендуют не отказываться от процедуры, чтобы обезопасить растение от вредителей и инфекций.

Обрезку проводят до наступления заморозков, но после полного пожелтения листьев. Острым секатором нужно срезать листья, оставив черешки высотой около 10 сантиметров от земли. Срезанную листву нужно собрать и уничтожить.

Корни хосты нужно замульчировать сухим торфом или лиственным компостом.

На случай сильных морозов зимой сверху на мульчу можно уложить сухие листья или еловый лапник.

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