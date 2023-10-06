Весной на участке не будет ни одного слизня: как избавиться от вредителей

Советы дачникам, как избавиться от слизней

Нашествие слизней настоящая беда для огорода. Моллюски способны нанести серьезный ущерб, съедая все на своем пути – семена, рассаду, листья, стебли, корнеплоды, луковицы.

Для борьбы с этими вредителями огородники используют всевозможные средства — от покупной химии и до самодельных растворов. Но если со взрослыми слизняками дачники научились бороться, то об уничтожении кладок яиц многие забывают. Вторая половина осени хорошо подходит для того, чтобы заняться поиском и истреблением яиц слизней на участке.

С октября и до первых заморозков слизни откладывают яйца. Для этого они выбирают мульчу, компост, опавшую листву, поленницы дров, теплицы и т.д. Икринки слизней зимуют в слоях почвы или под укрытиями из листового и другого мусора на участке. С середины весны из них вылупляются молодые слизни.

Если летом на участке были слизни, значит осенью обязательно обнаружатся их кладки яиц.

Как избавиться от яиц слизней

Начинать нужно с уборки с мокнущей органической мульчи и опавши листьев с грядок и приствольных кругов, выпалывания сорняков. Растения лучше укрывать заготовленной в сухом месте за пределами участка мульчей.

Необходимо избавиться от мусора и лежащих на земле предметов. С большой долей вероятности именно под ними будут зимовать и откладывать яйца слизни. Обнаруженные кладки нужно соскребать и уничтожать.

Компостные кучи можно обработать крепким настоем полыни, чеснока, крапивы. Это не панацея, но поможет отпугнуть вредителей.

Открытые грядки нужно перекопать. Выброшенные на холод кладки погибнут от холода, либо и склюют птицы.

После уборки можно устроить ловушку для вредителей — на небольшом участке разложить влажные доски и мульчу. От безысходности слизни будут появляться в этом месте и от них будет легче избавиться.

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