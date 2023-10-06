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Весной на участке не будет ни одного слизня: как избавиться от вредителей

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Осенью слизни откладывают яйца
Осенью слизни откладывают яйца. Фото скриншот Youtube

Советы дачникам, как избавиться от слизней

Нашествие слизней настоящая беда для огорода. Моллюски способны нанести серьезный ущерб, съедая все на своем пути – семена, рассаду, листья, стебли, корнеплоды, луковицы.

Для борьбы с этими вредителями огородники используют всевозможные средства — от покупной химии и до самодельных растворов. Но если со взрослыми слизняками дачники научились бороться, то об уничтожении кладок яиц многие забывают. Вторая половина осени хорошо подходит для того, чтобы заняться поиском и истреблением яиц слизней на участке.

С октября и до первых заморозков слизни откладывают яйца. Для этого они выбирают мульчу, компост, опавшую листву, поленницы дров, теплицы и т.д. Икринки слизней зимуют в слоях почвы или под укрытиями из листового и другого мусора на участке. С середины весны из них вылупляются молодые слизни.

Если летом на участке были слизни, значит осенью обязательно обнаружатся их кладки яиц.

Как избавиться от яиц слизней

Начинать нужно с уборки с мокнущей органической мульчи и опавши листьев с грядок и приствольных кругов, выпалывания сорняков. Растения лучше укрывать заготовленной в сухом месте за пределами участка мульчей.

Необходимо избавиться от мусора и лежащих на земле предметов. С большой долей вероятности именно под ними будут зимовать и откладывать яйца слизни. Обнаруженные кладки нужно соскребать и уничтожать.

Компостные кучи можно обработать крепким настоем полыни, чеснока, крапивы. Это не панацея, но поможет отпугнуть вредителей.

Открытые грядки нужно перекопать. Выброшенные на холод кладки погибнут от холода, либо и склюют птицы.

После уборки можно устроить ловушку для вредителей — на небольшом участке разложить влажные доски и мульчу. От безысходности слизни будут появляться в этом месте и от них будет легче избавиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить компост на зиму. Для этого понадобятся яблоки и ботва.

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#Вредители #Огород #Сад и огород #Слизни