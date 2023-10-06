Навесні на ділянці не буде жодного слимака: як позбутися шкідників

Поради дачникам, як позбутися слимаків

Нашестя слимаків справжнє лихо для городу. Молюски здатні завдати серйозних збитків, з’їдаючи все на своєму шляху – насіння, розсаду, листя, стебла, коренеплоди, цибулини.

Для боротьби з цими шкідниками городники використовують різноманітні засоби — від покупної хімії до саморобних розчинів. Але якщо з дорослими слимаками дачники навчилися боротися, то про знищення кладок яєць багато хто забуває. Друга половина осені добре підходить для того, щоб зайнятися пошуком та винищенням яєць слимаків на ділянці.

З жовтня до перших заморозків слимаки відкладають яйця. Для цього вони вибирають мульчу, компост, опале листя, дрова, теплиці і т.д. Ікринки слимаків зимують у шарах ґрунту або під укриттями з листового та іншого сміття на ділянці. З середини весни їх вилуплюються молоді слимаки.

Якщо влітку на ділянці були слимаки, значить восени обов’язково виявляться їхні кладки яєць.

Як позбутися яєць слимаків

Починати потрібно зі збирання мокнучої органічної мульчі та опалого листя з грядок і приствольних кіл, виполювання бур’янів. Рослини краще вкривати заготовленою в сухому місці за межами ділянки мульчею.

Необхідно позбутися сміття і предметів, що лежать на землі. З великою ймовірністю саме під ними зимуватимуть і відкладатимуть яйця слимаки. Виявлені кладки потрібно зіскрібати та знищувати.

Компостні купи можна обробити міцним настоєм полину, часнику, кропиви. Це не панацея, але допоможе злякати шкідників.

Відкриті грядки потрібно перекопати. Викинуті на холод кладки загинуть від холоду, або склюють птиці.

Після прибирання можна влаштувати пастку для шкідників – на невеликій ділянці розкласти вологі дошки та мульчу. Від безвиході слимаки будуть з’являтися в цьому місці і їх буде легко позбутися.

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