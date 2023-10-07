Підготовка хости до холодів: що зробити з рослиною восени

Найважливіше про підготовку хости до зими

Хости невибагливі та добре переносять морози. Саме за це і пишну зелень їх люблять садівники. Але попри ці властивості рослина все одно потребує особливого догляду восени.

До настання зимових холодів цю рослину потрібно правильно поливати, підгодовувати, обрізати та вкрити на зиму.

Напередодні зимових холодів хости потребують калію та фосфору. Тому їх можна підгодувати суперфосфатом та сульфатом калію. Підійде і підживлення кістковим борошном, зольним розчином.

У суху осінь без дощів хоста потребує поливу. Якщо рослина опустила листя, їй терміново потрібна волога. Хосту необхідно поливати рясно, щоб коріння наситилося вологою. Зі зниженням температури полив поступово потрібно зменшити до повного припинення.

Осіння обрізка хости не є критично важливою процедурою, але досвідчені дачники рекомендують не відмовлятися від неї, щоб убезпечити рослину від шкідників та інфекцій.

Обрізання проводять до настання заморозків, але після повного пожовтіння листя. Гострим секатором потрібно зрізати листя, залишивши черешки заввишки близько 10 сантиметрів від землі. Зрізане листя потрібно зібрати та знищити.

Коріння хости потрібно замульчувати сухим торфом або листяним компостом.

На випадок сильних морозів взимку зверху на мульчу можна укласти сухе листя або ялиновий лапник.

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