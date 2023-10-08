Таропрогноз на 9 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Понедельник, 9 октября 2023 года, многим обещает принести неприятные неожиданности, конфликты и упадок сил, — однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на девятый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Четверка мечей, перевернутая Королева кубков, перевернутый Король кубков

Четверка мечей

Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам срочно нужно передохнуть. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой.

Перевернутая Королева кубков

Начало недели у Вас может ознаменоваться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. "Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.

Перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что вскоре Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении в этот день, — кто-то в Вашем окружении может носить маску.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.