Таропрогноз на 9 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Понеділок, 9 жовтня 2023 року, багатьом обіцяє принести неприємні несподіванки, конфлікти і занепад сил, проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Четвірка мечів, перевернута Королева кубків, перевернутий Король кубків

Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам терміново потрібно перепочити. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій.

Перевернута Королева кубків

Початок тижня у Вас може ознаменуватися поганим настроєм та депресивним станом, буде схильність відмовитися від проблем та світу загалом за допомогою відходу в ілюзорний світ сп’яніння чи телебачення. "Заземліться", робіть щось руками і намагайтеся не заглиблюватись у погані думки.

Перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні цього дня, хтось у Вашому оточенні може носити маску.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.