Эти ошибки допускают неопытные дачники: как не остаться без урожая клубники

Правильная подготовка клубники к зиме много значит

Многолетние растения нуждаются в особенной подготовке к морозам. Недостаточный полив, отсутствие обрезки или дефицит питательных веществ может привести к тому, что клубника не переживет зиму. При неправильной подготовке к зиме есть риск увидеть в начале следующего сезона засохшие кусты, которые не дадут урожай.

Подготавливая клубнику к зимнему сезону важно не допустить одну из трех основных ошибок, которые совершают некоторые дачники.

Отсутствие влагозарядного полива. Растение ни в коем случае не должно уходить в зиму в сухом грунте. Сухой грунт при промерзании просто разорвет корни и растение погибнет. Если осень засушливая и дождей практически нет, нужно обязательно поливать клубнику.

Отсутствие окучивания. Это обязательная процедура для клубники. Без окучивания кустики начинают выпирать из грунта и в таком случае могут перемерзнуть. Это гарантирует, что растение плохо перенесет зимовку.

Чрезмерно рыхлый грунт. Накануне зимы нужно очистить грядку от старой мульчи и сорняков, слегка разрыхлить почву. Опытные дачники не советуют активно рыхлить грунт вокруг кустов клубники и перекапывать междурядья. Рыхлая земля быстрее промерзает — и вместе с ней и корни клубники. С большой долей вероятности в перекопанном междурядье во время оттепели будет собираться влага, а при морозах превращаться в лед.

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