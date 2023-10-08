Цих помилок припускаються недосвідчені дачники: як не залишитися без урожаю полуниці

Правильна підготовка полуниці до зими дуже важлива

Багаторічні рослини потребують особливої підготовки до морозів. Недостатній полив, відсутність обрізки чи дефіцит поживних речовин може призвести до того, що полуниця не переживе зиму. При неправильній підготовці до зими є ризик побачити на початку наступного сезону сухі кущі, які не дадуть урожаю.

Готуючи полуницю до зимового сезону, важливо не допустити однієї з трьох основних помилок, які роблять деякі дачники.

Відсутність вологозарядного поливу. Рослина в жодному разі не повинна йти в зиму в сухому ґрунті. Сухий ґрунт при промерзанні просто розірве коріння і рослина загине. Якщо осінь посушлива та дощів практично немає, потрібно обов’язково поливати полуницю.

Відсутність підгортання. Це обов’язкова процедура для полуниці. Без підгортання кущики починають випирати з ґрунту і в такому разі можуть перемерзнути. Це гарантує, що рослина погано перенесе зимівлю.

Надмірно пухкий ґрунт. Напередодні зими потрібно очистити грядку від старої мульчі та бур’янів, злегка розпушити ґрунт. Досвідчені дачники не радять активно розпушувати ґрунт навколо кущів полуниці та перекопувати міжряддя. Пухкий ґрунт швидше промерзає — і разом із ним і коріння полуниці. З великою часткою ймовірності в перекопаному міжрядді під час відлиги збиратиметься волога, а при морозах перетворюватиметься на кригу.

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