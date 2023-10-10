Уничтожит все корни: чем нельзя подкармливать озимый чеснок

Далеко не все подкормки могут быть полезны для молодых растений

Любое растение хорошо растет и приносит урожай, если его своевременно и правильно подкармливают. Но внося некоторые подкормки дачники могут принести вред растениям и тем самым лишить себя будущего урожая.

Озимый чеснок, который рекомендуют сажать до наступления стабильных заморозков, не стоит удобрять распространенным средством — золой. Опытные дачники рекомендуют применять золу только на этапе подготовки почвы к посадке чеснока. А вот в сами лунки золу сыпать не нужно.

От этого удобрения так же следует отказаться тем, у кого на участке нейтральная или слабощелочная почва.

Большое количество древесной золы может пагубно сказаться на растении. В лучшем случае снизится всхожесть растения. В худшем — она просто сожжет едва формирующиеся корни чеснока.

Весной, когда на поверхности почвы появятся первые ростки, чеснок нужно подкормить азотными удобрениями. Для этих целей используют мочевину. После внесения удобрения рыхлят междурядья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать с почвой на участке осенью. В попытке улучшить грунт некоторые дачники делают только хуже.