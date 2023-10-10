Знищить усе коріння: чим не можна підгодовувати озимий часник

Не всі підгодівлі можуть бути корисні для молодих рослин

Будь-яка рослина добре росте і приносить урожай, якщо її вчасно та правильно підгодовують. Але вносячи деякі підживлення дачники можуть завдати шкоди рослинам і цим позбавити себе майбутнього врожаю.

Озимий часник, який рекомендують садити до настання стабільних заморозків, не варто удобрювати найпоширенішим засобом — золою. Досвідчені дачники рекомендують застосовувати золу лише на етапі підготовки ґрунту до посадки часнику. А ось у самі лунки золу сипати не треба.

Від цього добрива також слід відмовитися тим, у кого на ділянці нейтральний або слаболужний ґрунт.

Велика кількість деревної золи може згубно позначитися на рослині. У найкращому випадку знизиться схожість рослини. У гіршому — вона просто спалить коріння часнику, що ледве формується.

Навесні, коли на поверхні ґрунту з’являться перші паростки, часник потрібно підгодувати азотними добривами. Для цього використовують сечовину. Після внесення добрива розпушують міжряддя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити із ґрунтом на ділянці восени. У спробі поліпшити ґрунт деякі дачники роблять лише гірше.