Таких сразу шесть: этих знаков Зодиака вот-вот ждет улучшение финансового состояния

Они смогут сделать накопления и решить важные материальные вопросы

Хотя резкое похолодание негативно влияет на настроение, однако всегда хорошо влияют на него деньги. И уже на этой неделе они ждут сразу шесть знаков Зодиака.

Речь идет про таких знаков как Овен, Рак, Лев, Скорпион, Стрелец и Водолей. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 9 по 15 октября включительно.

Овнам выпала Звезда

У Вас в ближайшее время могут оправдаться ожидания и надежды, а также может появиться новые возможности для заработка.

Ракам выпала Четверка пентаклей

У Раков с деньгами на этой неделе все обещает быть весьма неплохо, могут появиться какие-то накопления, однако все равно будет хотеться больше.

Львам выпал Король мечей

Вы сможете добиться успехов на своем поприще, будете успешны в рабочих делах, а все переговоры принесут положительный результат.

Скорпионам выпала Тройка жезлов

У Вас ближайшая неделя будет очень благоприятной в финансовом плане, Вы сможете успешно разрешить материальные вопросы, особенно связанные с покупкой недвижимости или строительством.

Стрельцам выпало Колесо Фортуны

Эта карта предсказывает необратимые перемены, при этом скорее всего они будут в лучшую сторону. Внезапно может подвернуться благоприятная возможность, случиться успех, улучшиться ситуация с финансами, что со стороны будет казаться чистым везением. Также карта может пророчить переезд.

Водолеям выпал Туз мечей

В финансовом плане эта карта обещает процветание и вызов, приняв который Вы сможете улучшить качество своей жизни. В ближайшую неделю возможно принятие важных решений.

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