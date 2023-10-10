Таких одразу шість: цих знаків Зодіаку ось-ось чекає покращення фінансового стану

Вони зможуть зробити накопичення та вирішити важливі матеріальні питання

Хоча різке похолодання негативно впливає на настрій, але завжди добре впливають на нього гроші. І вже цього тижня вони чекають одразу на шість знаків Зодіаку.

Йдеться про такі знаки як Овен, Рак, Лев, Скорпіон, Стрілець і Водолій. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень із 9 по 15 жовтня включно.

Овнам випала Зірка

У Вас найближчим часом можуть виправдатись очікування та надії, а також може з’явитися нові можливості для заробітку.

Ракам випала Четвірка пентаклів

У Раків із грошима цього тижня все обіцяє бути дуже непогано, можуть з’явитися якісь накопичення, проте все одно хотітеметься більше.

Левам випав Король мечів

Ви зможете досягти успіхів на своїй ниві, будете успішними у робочих справах, а всі переговори принесуть позитивний результат.

Скорпіонам випала Трійка жезлів

У Вас найближчий тиждень буде дуже сприятливим у фінансовому плані, Ви зможете успішно вирішити матеріальні питання, особливо пов’язані з покупкою нерухомості чи будівництвом.

Стрільцям випало Колесо Фортуни

Ця карта передбачає необоротні зміни, при цьому швидше за все вони будуть на краще. Несподівано може повернутися сприятлива можливість, статися успіх, покращитися ситуація з фінансами, що збоку здаватиметься чистим везінням. Також картка може пророкувати переїзд.

Водоліям випав Туз мечів

У фінансовому плані ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчого тижня можливе прийняття важливих рішень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які продукти мають бути в раціоні, щоб довше залишатися молодим та здоровим.