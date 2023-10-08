Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Терезів чекає потрясіння, а Овнів, — нові можливості

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Другий тиждень жовтня 2023 року деяким принесе нищівні зміни фінансового характеру, проте водночас багато хто отримає дуже гарні можливості покращити своє матеріальне становище.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — Зірка

Ця карта прогнозує появу нових можливостей для розвитку та заробітку, реалізацію надій та очікувань.

Телець — перевернута Сімка мечів

У цьому положенні карта не віщує зрушень у фінансових та професійних справах найближчого тижня, — Ви будете налаштовані песимістично і самі нічого для цього не робитимете.

Близнюки — Сімка пентаклів

Друга назва карти — Владика ненабутого успіху. Можливо, Ви отримаєте нагороду за свою працю, але вона не принесе Вам очікуваного щастя. Можливо, Ви чекали більшого, а може й чогось іншого.

Рак — Четвірка пентаклів

Це карта фінансової стабільності, накопичень та здатності міцно триматися за своє. На цьому тижні з грошима все має бути непогано, хоч і не настільки добре, як Вам хотілося б.

Лев — Король мечів

Ця карта обіцяє, що Ви зможете досягти успіхів на своїй ниві, будете успішними у робочих справах, а всі переговори принесуть позитивний результат.

Діва Шістка мечів

Швидше за все, ситуація з фінансами у Вас не райдужна, і з цим нічого поки не можна зробити. Залишається тільки тікати від боргів та фінансових зобов’язань, а в крайньому випадку змінювати роботу чи місце проживання.

Терези — Вежа

Це загалом небезпечна карта, а у питаннях грошей тим паче. Будьте обережні, оскільки Вежа зазвичай є провісником потрясінь та втрат — у справах може настати раптова криза.

Скорпіон — Трійка жезлів

Скоро Ваші фінансові справи можуть покращитися, також цей час буде сприятливим для вирішення матеріальних питань, зокрема щодо будівництва та купівлі нерухомості.

Стрілець — Колесо Фортуни

Ця карта передбачає необоротні зміни, при цьому швидше за все вони будуть на краще. Несподівано може повернутися сприятлива можливість, статися успіх, покращитися ситуація з фінансами, що збоку здаватиметься чистим везінням. Також картка може пророкувати переїзд.

Козоріг — перевернута Королева пентаклів

У найближчий тиждень Ви можете бути лінивими і без мотивації, що не зможе не позначитися на роботі. Намагайтеся стримуватися у висловлюваннях, щоб не погіршити ситуацію ще більше.

Водолій — Туз мечів

У фінансовому плані ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчого тижня можливе прийняття важливих рішень.

Риби — Верховна жриця

Карта радить, що краще поки не думати про тлінні гроші, а займатися саморозвитком і ставати мудрішими. Покладайтеся на свою інтуїцію, вона не підведе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в особистому житті до кінця жовтня.