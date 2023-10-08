Финансовый гороскоп Таро на неделю: Весов ждет потрясение, а Овнов, - новые возможности

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Вторая неделя октября в 2023 году некоторым принесет сокрушительные перемены финансового характера, однако вместе с тем многие получат очень хорошие возможности улучшить свое материальное положение.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — Звезда

Эта карта прогнозирует появление новых возможностей для развития и заработка, реализацию надежд и ожиданий.

Телец — перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта не предвещает подвижек в финансовых и профессиональных делах в ближайшую неделю, — Вы будете настроены пессимистично и сами ничего для этого не станете делать.

Близнецы — Семерка пентаклей

Второе название карты, — Владыка необретенного успеха. Возможно, Вы получите награду за свои труды, но она не принесет Вам ожидаемого счастья. Может быть, Вы ожидали большего, а может и чего-то совсем другого.

Рак — Четверка пентаклей

Это карта финансовой стабильности, накоплений и способности крепко держаться за своё. На этой неделе с деньгами все должно быть неплохо, хотя и не настолько хорошо, как Вам бы хотелось.

Лев — Король мечей

Эта карта обещает, что Вы сможете добиться успехов на своем поприще, будете успешны в рабочих делах, а все переговоры принесут положительный результат.

Дева — Шестерка мечей

Скорее всего, ситуация с финансами у Вас не радужная, — и с этим ничего пока нельзя сделать. Остается только бежать от долгов и финансовых обязательств, а в крайнем случае менять работу или место жительства.

Весы — Башня

Это в целом опасная карта, а в вопросах денег так и подавно. Будьте осторожны, поскольку Башня обычно является предвестником потрясений и потерь, — в делах может наступить внезапный кризис.

Скорпион — Тройка жезлов

Скоро Ваши финансовые дела могут улучшиться, также это время будет благоприятным для решения материальных вопросов, в частности, касательно строительства и покупки недвижимости.

Стрелец — Колесо Фортуны

Эта карта предсказывает необратимые перемены, при этом скорее всего они будут в лучшую сторону. Внезапно может подвернуться благоприятная возможность, случиться успех, улучшиться ситуация с финансами, что со стороны будет казаться чистым везением. Также карта может пророчить переезд.

Козерог — перевернутая Королева пентаклей

В ближайшую неделю Вы можете быть ленивы и без мотивации, что не сможет не сказаться на работе. Постарайтесь сдерживаться в высказываниях, чтобы не ухудшить ситуацию еще больше.

Водолей — Туз мечей

В финансовом плане эта карта обещает процветание и вызов, приняв который Вы сможете улучшить качество своей жизни. В ближайшую неделю возможно принятие важных решений.

Рыбы — Верховная жрица

Карта советует, что лучше пока не думать о бренных деньгах, а заниматься саморазвитием и становиться мудрее. Полагайтесь на свою интуицию, она не подведет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в личной жизни до конца октября.