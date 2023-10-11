Именины 12 октября: кого поздравляем с Днем ангела в четверг по новому стилю

Это очень важный день

В четверг, 12 октября, в 2023 году отмечается Всемирный день зрения, Всемирный день борьбы с артритом, День свободомыслия, Международный день вопля разочарования.

Также в этот день по новому календарю в Украине проходит празднование Иерусалимской иконы Божией Матери, почитается память мучеников Прова, Тараха и Андроника, мученицы Домники (Домнины), святителя Мартина Милостивого. А носители сразу 14 мужских и женских имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 12 октября

Доминика, — это латинское имя, которое происходит от мужского имени Dominicus, что в переводе значит "тот, что принадлежит Богу".

Мужские именины 12 октября

Александр, — греческое имя, что значит "тот, кто защищает".

Богдан, — это классическое славянское имя, составленное из слов "Богом данный". Интересно, что покровителями Богданов считаются святые Феодоты, и 12 октября почитается епископ Ефесский Феодот.

Денис, — считается, что это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса. 12 октября чтится игумен Дионисий Глушицкий.

Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом". 12 октября почитается церковью Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень.

Кузьма, — имя происходит от древнегреческого "Космас", которое можно перевести и как "кузнец", и как "порядок", "мир", "вселенная". 12 октября чтится епископ Косма Маиумский.

Лаврентий, — латинское имя. По одной из версии, дословно значит "житель Лаврента", а в переносном смысле, — "латинский", "римский".

Макар, — греческое имя, которое переводится как "блаженный" или "счастливый". 12 октября почитается преподобный Макарий Глушицкий.

Максимилиан, — по разным версиям, это может быть латинское имя ("наибольший"), или же древнееврейское ("посланник божий"). 12 октября чтится епископ Норичский Максимилиан.

Мартин, — латинское имя, что дословно значит "тот, который принадлежит богу Марсу". 12 октября почитается святитель и епископ Мартин Милостивый.

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий". 12 октября чтится Евстафий Кийский.

Тарас, — это греческое имя, которое по разным версиям может переводиться как "волнующий", "возбуждающий" или "бунтарь". 12 октября почитается преподобный Тарасий Глушицкий.

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 12 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 25 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен только Иван и Ян.

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