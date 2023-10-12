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На участке не останется ни одного слизня: вот чем нужно накормить вредителей

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Простое средство от вредителей
Простое средство от вредителей. Фото Wikipedia

Осенью нужно постараться избавиться от всех слизней на участке

Слизни являются едва ли не самыми страшными вредителями для огорода. Борьба с этими вредителями ведется дачниками практически круглый год и особенно осенью. Именно в этот период слизни уходят на зимовку, оставляя в почве яйца.

Если не уничтожить всех взрослых особей и их потомства осенью, то к весне они заполонят весь участок и тогда бороться с вредителями будет намного сложнее.

Для борьбы с вредителями дачники часто выбирают покупные химические препараты. Но их действие можно значительно усилить с помощью доступных средств. Для приготовления сильнодействующей смеси от слизней понадобятся покупные ядовитые гранулы любого производителя и кукурузная мука в равном количестве. Муку нужно подмешивать в гранулы, чтобы приманивать вредителей.

Смешанные компоненты нужно смешать и насыпать в консервные банки. Емкости с отравой нужно разложить по участку на бок, чтобы слизни могли в них забраться.

На запах кукурузной муки вредители будут собираться со всего участка. Слизни будут забираться в банки, а выбраться обратно уже не смогут.

Такой способ поможет избавиться от большего количества слизней на участке осенью. К тому же они, скорее всего, не успеют оставить после себя потомство.

Если же вредители уже успели отложить яйца на участке, вам пригодятся советы по эффективной борьбе с ними. "Телеграф" писал об этом ранее.

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#Вредители #Лайфхак #Слизни