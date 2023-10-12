На ділянці не залишиться жодного слимака: ось чим треба нагодувати шкідників

Восени потрібно постаратися позбавитися всіх слимаків на ділянці

Слимаки є чи не найстрашнішими шкідниками для городу. Боротьба з ними ведеться дачниками практично цілий рік і особливо восени. Саме в цей період слимаки йдуть на зимівлю, залишаючи в ґрунті яйця.

Якщо не знищити всіх дорослих особин та їх нащадків восени, то до весни вони заполонять всю ділянку і тоді боротися зі шкідниками буде набагато складніше.

Для боротьби зі шкідниками дачники часто вибирають покупні хімічні препарати. Але їхню дію можна значно посилити за допомогою доступних засобів. Для приготування потужної суміші від слимаків знадобляться покупні отруйні гранули будь-якого виробника та кукурудзяне борошно в рівній кількості. Борошно треба підмішувати у гранули, щоб приманювати шкідників.

Змішані компоненти слід змішати та насипати в консервні банки. Ємності з отрутою потрібно розкласти ділянкою на бік, щоб слимаки могли в них забратися.

На запах кукурудзяного борошна шкідники збиратимуться з усієї ділянки. Слимаки забиратимуться в банки, а вибратися назад вже не зможуть.

Такий спосіб допоможе позбутися більшої кількості слимаків на ділянці восени. До того ж вони, найімовірніше, не встигнуть залишити після себе потомство.

Якщо ж шкідники вже встигли відкласти яйця на ділянці, вам знадобляться поради щодо ефективної боротьби з ними. "Телеграф" писав про це раніше.