Таропрогноз на 18 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В среду, 18 октября 2023 года, некоторых могут ждать конфликты и испытания, однако для других это будет очень благоприятный день, когда можно будет приблизиться к своим целям и мечтам.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на восемнадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Звезда, перевернутый Король жезлов, Семерка жезлов

Звезда

Вам будет легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Попробуйте заняться медитациями, это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Перевернутый Король жезлов

Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.

Семерка жезлов

Это карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане на этой неделе.