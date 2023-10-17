Укр

Таропрогноз на 18 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего всем ждать 18 октября
Прогноз Таро, чего всем ждать 18 октября. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В среду, 18 октября 2023 года, некоторых могут ждать конфликты и испытания, однако для других это будет очень благоприятный день, когда можно будет приблизиться к своим целям и мечтам.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на восемнадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Звезда, перевернутый Король жезлов, Семерка жезлов

Звезда

Вам будет легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Попробуйте заняться медитациями, это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Перевернутый Король жезлов

Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.

Семерка жезлов

Это карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане на этой неделе.

Теги:
#Прогноз Таро