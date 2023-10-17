Таропрогноз на 18 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У середу, 18 жовтня 2023 року, на деяких можуть чекати конфлікти та випробування, однак для інших це буде дуже сприятливий день, коли можна буде наблизитися до своїх цілей та мрій.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на вісімнадцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Зірка, перевернутий Король жезлів, Сімка жезлів

Зірка

Вам буде легко реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Спробуйте зайнятися медитаціями, це допоможе Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід зі складної ситуації.

Перевернутий Король жезлів

Ви впевнено йдете до своєї мети, але при цьому не надто замислюєтеся про почуття оточуючих, що може обернутися для Вас конфліктами, невтішними відгуками та неприємними новинами. По можливості будьте добрішими.

Сімка жезлів

Це карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані цього тижня.