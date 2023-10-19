Андрей Бедняков поздравил годовалого сына с днем рождения трогательным фото

Ведущий поздравил сына с юмором

Жизнь детей знаменитостей всегда привлекает внимание поклонников. Им интересно, как звезды отмечают дни рождения своих чад, как ведут их в школу, в которые университеты отправляют учиться.

Сегодня очередной радостью поделился Андрей Бедняков. Его сыну исполнился год. В выставленном посту в Instagram ведущий маленького Остапчика поздравил с юмором, называя его по-взрослому Остапом Андреевичем.

"Сын, сегодня ровно год, как ты, почти постоянно, видишь меня в телефоне. Любим тебя, Остап Андреевич! Даже когда какаешь на ковер. Даже когда он на стене. С днем рождения, СЫНУ! Твои мама, папа, сестра и Буфа (которая на ковер тебя и научила…)", — написал Бедняков.

Пост Андрея Беднякова

На такое сообщение посыпалось немало комментариев, в которых не только содержались пожелания, но и отмечалось, что малыш похож на маму. По этому поводу Беднякову желали не волноваться, ведь, мол, следующий ребенок может быть похож на него.

"Как же похож на Настю", "Многие годы в свободной стране при крепком здоровье", "Расти здоровым и счастливым, пусть твое детство будет радужным! А еще хочу сказать, что люди рожденные 19 октября особенно классны! Я то точно знаю, потому что и у меня сегодня день рождения!", "Здоровья красавчику!" — пишут подписчики в сети.

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